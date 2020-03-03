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Нетаниягу: не позволим ЦИК украсть выборы 04.03 07:59   MIGnews.com

Нетаниягу: не позволим ЦИК украсть выборы

По сообщению 13-го канала израильского ТВ Биньямин Нетаниягу собрал глав Ликуда в резиденции главы правительства.



С точки зрения Нетаниягу “картина мандатов, о которой в ближайшие дни решит ЦИК - критически важна, и ему важен каждый мандат”.

Нетаниягу безжалостно атаковал Центральную Избирательную Комиссию и предупредил: Мы не можем позволить им украсть выборы”.

Нетаниягу в гневе рассказал своим соратникам о том, что часть обращений Ликуда к ЦИК, “касающаяся цифр и бумаг” отвергнута.


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