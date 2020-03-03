04.03 07:59 MIGnews.com

Нетаниягу: не позволим ЦИК украсть выборы

נתניהו נגד ועדת הבחירות | ראש הממשלה מכנס את בכירי הליכוד ואומר להם: "אסור לתת להם לגנוב את הבחירות". הוא זועם על כך שחלק מבקשות הליכוד מהוועדה לא התקבלו – כך שמדובר בזירה חדשה שפותחים כעת בליכוד@shemeshmicha #חדשותהערב pic.twitter.com/JeTeghHzX1 — כאן חדשות (@kann_news) March 3, 2020

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По сообщению 13-го канала израильского ТВ Биньямин Нетаниягу собрал глав Ликуда в резиденции главы правительства.С точки зрения Нетаниягу “картина мандатов, о которой в ближайшие дни решит ЦИК - критически важна, и ему важен каждый мандат”.Нетаниягу безжалостно атаковал Центральную Избирательную Комиссию и предупредил: Мы не можем позволить им украсть выборы”.Нетаниягу в гневе рассказал своим соратникам о том, что часть обращений Ликуда к ЦИК, “касающаяся цифр и бумаг” отвергнута.