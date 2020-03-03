04.03 07:59 MIGnews.com
Нетаниягу: не позволим ЦИК украсть выборы
По сообщению 13-го канала израильского ТВ Биньямин Нетаниягу собрал глав Ликуда в резиденции главы правительства.
С точки зрения Нетаниягу “картина мандатов, о которой в ближайшие дни решит ЦИК - критически важна, и ему важен каждый мандат”.
Нетаниягу безжалостно атаковал Центральную Избирательную Комиссию и предупредил: Мы не можем позволить им украсть выборы”.
Нетаниягу в гневе рассказал своим соратникам о том, что часть обращений Ликуда к ЦИК, “касающаяся цифр и бумаг” отвергнута.
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