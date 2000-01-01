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Гаарец: Кахоль Лаван готовится к расколу 04.03 06:40   MIGnews.com

Гаарец: Кахоль Лаван готовится к расколу

Газета Гаарец, известная как рупор наиболее левых политических кругов Израиля, опубликовала статью, в которой описывает варианты вероятного раскола блока Кахоль Лаван.

Автор статьи, Йонатан Лис пишет: “Ликуд рассматривает Кахоль Лаван в качестве источника потенциальных дезертиров, который даст Нетаниягу 61 мандат, необходимы для создания стабильной коалиции. Пока, как представляется, правый блок получает 59-60 мандатов, но финальные результаты могут измениться -и он потеряет один-два мандата, и создание коалиции  для премьера окажется очень сложным делом”.

Ганц в день выборов еще раз сказал, что будет действовать ради того, чтобы сменить правительство Нетаниягу, но не дал ясного обещания того, что не присоединиться к его коалиции. Ганц сказал: "Мы сделаем все, что результаты выборов и закон нам позволят с тем, чтобы сменить правительство Нетаниягу” после публикации разгромных результатов экзитполов.

Тем не менее, в Кахоль Лаван уже думают о возможных путях присоединения к Нетаниягу. В одном варианте Кахоль Лаван разделяется на два лагеря. Один, во главе с Ганце и Габи Ашкенази, а также члены партии Ганц Хазон Ле Исраэль войдут в коалицию с Нетаниягу, в то время как Яир Лапид и Моше Яалон, наиболее яростно противостоящие Нетаниягу с их фракциями Еш Атид и Телем остаются в оппозиции.

Второй вариант  предусматривает, что несколько отдельных дезертиров из Кахоль Лаван, несмотря на существующие законодательные ограничения, переходят в Ликуд. По данным источника Гаарец в Кахоль Лаван именно это уже происходит сейчас: "Ликуд стреляет во всех направлениях. Они уже обратились к нескольким нашим депутатам  попытках убедить их дезертировать - включая тех, которые дали понять, подобный вариант невозможен”.

Гаарец утверждает, что несколько депутатов Кахоль Лаван, в том числе из числа тех, кто не считается “правым” получили от Ликуда конкретные предложения. Ни один не согласился.


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