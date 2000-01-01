04.03 20:24 MIGnews.com

"Пусть Ганц сформирует коалицию из 39 мандатов"

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Доктор Гади Тауб, выступая в эфире радио 103 FM прокомментировал намерения кахоль Лаван провести персональный закон, дисквалифицирующий Биньямина Нетаниягу и запрещающий ему сформировать правительство.Тауб сказал: “Люди производят технические вычисления, пытаются понять, возможно ли это арифметически, но в демократии есть также и вопрос о том, возможно ли это по существу. И я говорю, с нашей точки зрения, с точки зрения правых, если они пойдут в этом направлении это будет тактический выигрыш и стратегический крах. Потому что левые могут организовать только такое правительство, которое даже с точки зрения левых избирателей по-настоящему нелигитимно, и в нем нет никакой внутренней логики. Такая коалиция возможна, она может провести такой персональный закон. Они говорят: мы это делаем из моральных, этических соображений. Но что происходит по существу?По существу, что случилось на этих выборах? - Подавляющее большинство еврейских избирателей и все правые сказали - мы вам не верим. Мы против того, чтобы с помощью уголовного законодательства, с помощью обвинительных заключений, которые нас не убедили вы заменили правительство. Эти выборы были о том, кто решает. И это сказали ⅔ еврейских избирателей и половина избирателей страны. И после этого ты проводишь закон , который говорит - с этого момента юридические советники могут свергнуть правительства, предъявив уловные обвинения.И они сейчас сделают ошибку, которое в будущем им будет стоить очень дорого. Кахоль Лаван говорят: между Биби и Тиби вы выбрали Тиби. Значение этих выборов в том, что народ сказал - мы не согласны с тем, чтобы с помощью уголовного закона меняли правительство. И сейчас Кахоль Лаван организуют это голосование, успех которого невозможен без арабов и Либермана, и которое говорит - мы да заменим таким образом правительство. В прошлом Кнессете у блока Кахоль Лаван, Авода и Мерец было 44 мандата. У арабов было 13, у Либермана - 8. Сегодня Кахоль Лаван и Гешер-Мерец-Авода - 39 мандатов. Это правительство, которое будет опираться на 15 мандатов арабов и 7 мандатов Либермана. Подумайте об этом по существу. Как это будет работать? Технически да, вы можете провести такой закон - и это будет ваше правительство? 40 членов Кнессета? Бени Ганц не победил на выборах. Бени Ганц проиграл на выборах. Сегодня, технически, он может сформировать правительство - потому что арабы победили на выборах! Так он проиграет на выборах, организует правительство неудачников, потому что арабы победили на выборах - я желаю ему успехов! Если ты спрашиваешь себя о будущем правых - вот ответ. Мерец провалился в пост-сионизм - и утонул, Авода присоединилась к Мерец - и утонула, Кахоль Лаван присоединятся к Аводе, Мерецу и арабам - и тоже утонет”.