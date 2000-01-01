04.03 20:33 MIGnews.com

Объединенный список поддержали 87% арабов

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На выборах в Кнессет 87% арабских избирателей проголосовали за "Объединенный Арабский Список".Об этом сообщил глава исследовательского института Statnet Юсеф Макладе в комментарии The Times of Israel.Отмечается увеличение поддержки "Объединенного списка" среди арабов по сравнению с сентябрьскими выборами, когда проголосовали 80%.По словам социолога, его расчеты основаны на результатах 99% от общего числа голосов на выборах. Также цифры пока являются приблизительными, поскольку невозможно точно определить, как арабские избиратели голосуют в смешанных городах, таких как Яффо и Рамле.По предварительным данным, "Объединенный Арабский Список" может получить 15 мандатов, став третьей по величине партией в Кнессете.