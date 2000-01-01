Объединенный список поддержали 87% арабов

На выборах в Кнессет 87% арабских избирателей проголосовали за "Объединенный Арабский Список".
Об этом сообщил глава исследовательского института Statnet Юсеф Макладе в комментарии The Times of Israel.
Отмечается увеличение поддержки "Объединенного списка" среди арабов по сравнению с сентябрьскими выборами, когда проголосовали 80%.
По словам социолога, его расчеты основаны на результатах 99% от общего числа голосов на выборах. Также цифры пока являются приблизительными, поскольку невозможно точно определить, как арабские избиратели голосуют в смешанных городах, таких как Яффо и Рамле.
По предварительным данным, "Объединенный Арабский Список" может получить 15 мандатов, став третьей по величине партией в Кнессете.