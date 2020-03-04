04.03 18:43 MIGnews.com
Ганц: Биби, попей водички и жди
Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц ответил премьер-министру Биньямину Нетаниягу на критику инициативы о запрете формировать правительство.
Свой ответ он обнародовал в Twitter.
"Биби, попей воды, дождись окончательных результатов и пообещай их уважать", – отпарировал Ганц.
Напомним, Нетаниягу объявил, что Ганц пытается "украсть выборы", а законопроект, который запретит ему формировать правительство, "подрывает основы демократии".
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