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Нетаниягу: Ганц пытается украсть выборы | Фото:04.03 18:25   MIGnews.com

Нетаниягу: Ганц пытается украсть выборы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал инициативу "Кахоль Лаван", связанную с законопроектом, который запретит ему формировать правительство.

Такое заявление он сделал 4 марта на встрече с представителями правого блока.

"Решение народа ясно: 58 мандатов для правого блока и 47 – для левого. Граждане Израиля дали мне больше голосов, чем любому другому кандидату в истории страны. Ганц пытается украсть выборы – мы этого не допустим", – сказал он.

По мнению Нетаниягу, законопроект Ганца на самом деле "подрывает основы демократии". Глава правительства добавил, что "Кахоль Лаван" потребуется поддержка "Объединенного Арабского Списка", члены которого являются "сторонниками террора, выступающими против Израиля".




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