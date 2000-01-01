04.03 14:34 MIGnews.com

Леви-Абукасис не примкнет к правой коалиции

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Орли Леви-Абукасис опровергла сообщения о том, что она может выйти из партии Авода-Гешер-Мерец и помочь поддержать коалицию во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Леви-Абукасис написала в Twitter, что "спелтни полностью не соответствуют действительности"."Не было и не будет никаких контактов с политическими деятелями. Все, что было опубликовано до сих пор, является не более чем сплетни."Она также опровергла сообщения о том, что ее отец, бывший министр Давид Леви, может получить право на поддержку президентских выборов, если она решит отказаться от членства в партии."Попытка внести в сделку имя моего отца абсурдна и может произойти только с теми, кто думает, что все можно купить."