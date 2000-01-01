04.03 12:31 MIGnews.com

"Дисквалификация Нетаниягу отражает волю избирателей"

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Член Кнессета Ицик Шмули (Гешер-Мерец-Авода) поддержал идею “закона дисквалификации Нетаниягу”, выдвинутую членом Кнессета Офером Шелахом (Кахоль Лаван) в интервью порталу ynet.Шмули заявил: “Вполне может быть, что самое важное что мы сможем сделать завтра утром - это продвинуть те политические инициативы, с которыми выступили наши партнеры по блокированию Нетаниягу”.Лидер Мерец Ницан Горовиц заявил, что дисквалификация Нетаниягу “отражает волю избирателей”.