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`Дисквалификация Нетаниягу отражает волю избирателей` 04.03 12:31   MIGnews.com

"Дисквалификация Нетаниягу отражает волю избирателей"

Член Кнессета Ицик Шмули (Гешер-Мерец-Авода) поддержал идею “закона дисквалификации Нетаниягу”, выдвинутую членом Кнессета Офером Шелахом (Кахоль Лаван) в интервью порталу ynet.

Шмули заявил: “Вполне может быть, что самое важное что мы сможем сделать завтра утром - это продвинуть те политические инициативы, с которыми выступили наши партнеры по блокированию Нетаниягу”.

Лидер Мерец Ницан Горовиц заявил, что дисквалификация Нетаниягу “отражает волю избирателей”.


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