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Как отменят итоги выборов. Закон дисквалификации Нетаниягу 04.03 12:12   MIGnews.com

Как отменят итоги выборов. Закон дисквалификации Нетаниягу

Портал Макор Ришон сообщает о том, что Кахоль Лаван готовится к тому дню, когда при поддержке 61 члена Кнессета (включая левых, Объединенного Списка и Либермана) будет принят закон, запрещающий Биньямину Нетаниягу формировать правительство.

На настоящий момент это не более, чем идея. Кахоль Лаван ждет окончательных результатов выборов чтобы понять, каковы достижения противника. Празднования Ликуда в ночь на 3 марта могут оказаться преждевременными, поскольку законодательная власть задним числом лишит его сторонников победы, постановив, что Нетаниягу не может формировать правительство. 

На настоящий момент у Кахоль Лаван - не более 32-33 мандатов, но круг людей, объединенных лозунгом “только не Биби” гораздо шире. В него входят не только Гешер-Мерец-Авода, но и Объединенный Список, включая Балад, и фракция Авигдора Либермана Наш Дом - Израиль. Нетаниягу, для предотвращения принятия подобного закона, потребуется 60 мандатов - и не факт, что они у него будут.

Сейчас все зависит от того, как будет выглядеть следующий Кнессет - 60 мандатов правым плюс один мандат от левых для формирования правительства или 61 мандат Кахоль Лаван, левых, арабов и Либермана - что позволит совершить этот законодательный маневр против Нетаниягу.

Нет никакой уверенности в том, что Бени Ганц станет премьер-министром - и в Кахоль Лаван это понимают. Формирование правительства при поддержке Балад - маловероятно, и потому единственный способ, которым можно аннулировать результаты выборов - принятие подобного закона.

Министр обороны и лидер Ямина Нафтали Беннет уже отреагировал на слухи о “законе запрета Нетаниягу”: “Инициатива Ахмеда Тиби и Офера Шелаха - принять закон дисквалификации Нетаниягу  является экстремистским анти-демократическим шагом, плевком в лицо половину граждан государства. Всего два дня назад здесь прошли выборы - и их результаты уже пытаются обойти непозволительными средствами. Ямина выступает против подобного и предпримет все действия для того, чтобы не допустить осуществления подобного сценария”.


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