04.03 15:10 MIGnews.com

Амит Сегаль: никто не выиграл на выборах - все проиграли

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Комментатор 12 канала Амит Сегаль прокомментировал результаты выборов 2 марта, пишет JP. По его словам, "Нетаниягу и Ганц могут вступить в длительное противостояние, воровать места и голоса, личное законодательство, правительства, поддерживаемые сторонниками террора или перебежчиками.""Они могут создать устойчивое правительство единство", - добавил он. "Я подведу итоги выборов: никто не победил. По моей оценке - все проиграли.""Вот заявление, которое вы не слышали долгое время: это красная тревога для четвертых выборов. Вопрос заключается в том, будут ли какие-либо шаги в Кнессете, такие как создание правительства меньшинства или принятие законов против Нетаниягу, и, между прочим, все это лежит на острие голосов Бен-Гвира ".