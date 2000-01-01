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Амит Сегаль: никто не выиграл на выборах - все проиграли | Фото:04.03 15:10   MIGnews.com

Амит Сегаль: никто не выиграл на выборах - все проиграли

Комментатор 12 канала Амит Сегаль прокомментировал результаты выборов 2 марта, пишет JP. По его словам, "Нетаниягу и Ганц могут вступить в длительное противостояние, воровать места и голоса, личное законодательство, правительства, поддерживаемые сторонниками террора или перебежчиками."

"Они могут создать устойчивое правительство единство", - добавил он. "Я подведу итоги выборов: никто не победил. По моей оценке - все проиграли."

"Вот заявление, которое вы не слышали долгое время: это красная тревога для четвертых выборов. Вопрос заключается в том, будут ли какие-либо шаги в Кнессете, такие как создание правительства меньшинства или принятие законов против Нетаниягу, и, между прочим, все это лежит на острие голосов Бен-Гвира ".


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