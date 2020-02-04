04.02 20:27 MIGnews.com

Нетаниягу: суверенитет только после выборов

ערב טוב פתח תקווה! יוצאים - מנצחים. pic.twitter.com/WPvg6ZAm19 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 4, 2020

גנץ אומר שיתמוך ב״עסקת המאה״ רק אם תבוא בהסכמה בינלאומית. הוא בונה על זה שהאיחוד האירופי יתמוך בהחלת החוק על אריאל או שאחמד טיבי, שממשלת גנץ תלויה בו, יתמוך בהחלת החוק על מעלה אדומים? pic.twitter.com/r8JetArDh2 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 4, 2020

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не отказывается установить суверенитет над землями на Западном берегу, однако это может произойти только после мартовских выборов.Такое заявление он сделал во вторник, 4 февраля, на митинге "Ликуда" в Бейт-Щемеше."Мы не упустим эту прекрасную возможность. Но чтобы это произошло, мне нужно, чтобы все члены "Ликуда" проголосовали и заставили других голосовать", – признался израильский премьер.Он также посмеялся над приверженностью политического соперника, лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца мирному плану президента США Дональда Трампа."Ганц говорит, что принимает план, но добавляет: "Я приму программу, но только по международному соглашению". Я имею в виду, что палестинцы должны согласиться с этим, ООН и ЕС должны согласиться. Вы знаете, кто еще должен согласиться? Яэль Герман и Офер Шелах", – добавил он.По словам Нетаниягу, еще согласиться с реализацией "сделки века" должны депутат "Объединенного Арабского Списка" Ахмед Тиби и лидер партии Айман Уда."Таким образом, Ганц на самом деле не осуществил бы план, если бы тот от него зависел. И эта историческая возможность, о которой мы мечтали с 1948 года, получив независимость, была бы упущена. Мы в "Ликуде" не допустим, чтобы эта огромная возможность ускользнула из наших рук. Мы сделали это возможным, и мы здесь, чтобы реализовать ее", – резюмировал Нетаниягу.