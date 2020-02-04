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Нетаниягу рассказал, что ему нужно для аннексии | Фото:04.02 20:27   MIGnews.com

Нетаниягу: суверенитет только после выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не отказывается установить суверенитет над землями на Западном берегу, однако это может произойти только после мартовских выборов.

Такое заявление он сделал во вторник, 4 февраля, на митинге "Ликуда" в Бейт-Щемеше.

"Мы не упустим эту прекрасную возможность. Но чтобы это произошло, мне нужно, чтобы все члены "Ликуда" проголосовали и заставили других голосовать", – признался израильский премьер.


Он также посмеялся над приверженностью политического соперника, лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца мирному плану президента США Дональда Трампа.


"Ганц говорит, что принимает план, но добавляет: "Я приму программу, но только по международному соглашению". Я имею в виду, что палестинцы должны согласиться с этим, ООН и ЕС должны согласиться. Вы знаете, кто еще должен согласиться? Яэль Герман и Офер Шелах", – добавил он.

По словам Нетаниягу, еще согласиться с реализацией "сделки века" должны депутат "Объединенного Арабского Списка" Ахмед Тиби и лидер партии Айман Уда.

"Таким образом, Ганц на самом деле не осуществил бы план, если бы тот от него зависел. И эта историческая возможность, о которой мы мечтали с 1948 года, получив независимость, была бы упущена. Мы в "Ликуде" не допустим, чтобы эта огромная возможность ускользнула из наших рук. Мы сделали это возможным, и мы здесь, чтобы реализовать ее", – резюмировал Нетаниягу.


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