Диктовать условия будем мы

Андрей Кожинов, кандидат в депутаты от блока Кахоль-Лаван, бывший военный корреспондент 9-го канала
В четверг вечером в районе Сдерота вновь прозвучала сирена. Молодая мать вновь должна была выбирать, кого из трёх детей хватать на руки и бежать в бомбоубежище. У нее было на это лишь пятнадцать секунд. На лестнице у женщины подвернулась нога, и она с крошечной дочерью на руках полетела на пол. Малышку в итоге эвакуировали в больницу - сильный удар головой.
Это ежедневные реалии жителей окрестностей юга страны. Только за последний месяц они пережили более двадцати обстрелов, и это, не учитывая воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой. За год - около тысячи двухсот ракет и минометных снарядов... ХАМАС давно уже перехватил инициативу. Тем временем отступные (наличными!) передаются в Газу с завидной регулярностью. Израиль, по сути, пытается купить тишину, но безуспешно - обстрелы продолжаются. И до, и после передачи денег.
Это - потеря фактора сдерживания, и ответственность за это несет действующее правительство. ХАМАС перестал бояться. Ситуацию надо срочно менять.
Мы вернем фактор сдерживания ХАМАСа. Мы — это партия Кахоль-Лаван, на ключевых позициях которой находятся три бывших начальника генштаба, один из которых был к тому же министром обороны. ХАМАС должен осознать – если не будет тишины у нас, не будет и в Газе. Попыток умиротворить исламистов путем краткосрочного урегулирования с нашей стороны не будет тоже. Наша политика по отношению к сектору должна быть двусторонней: с одной стороны, жесткая военная реакция на любые провокации, с другой – жители сектора должны понять, что ХАМАС, а не Израиль, мешает им жить нормально. Первое правило антитеррористических действий гласит: необходимо отделить гражданское население от террористической организации, которая действует внутри него.
На северной границе ситуация схожа. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Ливане и в Сирии. И намерены ужесточить шаги против усиления иранского влияния в Сирии. “Хочешь мира - готовься к войне”, - этой истиной не стоит пренебрегать, и поэтому мы подготовим армию к возможной крупномасштабной операции на севере, но при этом будем работать со всеми региональными игроками, имеющими влияние на события в Сирии, чтобы добиться вывода иранских сил и их сателлитов с сирийской земли.
Не стоит забывать - в регионе все еще есть силы, которые декларируют своей целью уничтожение государства Израиль. И мы ни в коем случае не допустим даже возможности создания подобной угрозы. А для этого мы должны быть самой сильной с военной точки зрения страной в регионе.
Сегодня все говорят о программе президента Трампа. Она является важной исторической вехой и основой для прогресса в вопросе мирного урегулирования. Кахоль-Лаван принимает этот план и считает, что он является отправной точкой для переговоров, поскольку видение Трампа отражает принципы, прописанные в программных документах партии еще год с лишним назад. Когда Бени Ганц создаст правительство, мы инициируем шаги в этом вопросе, равно как и в вопросе распространения израильского суверенитета на территории, находящиеся под нашим контролем. Подобного рода действия должны быть скоординированы с нашими партнерами - как с США, так и со странами региона. Важно понимать, что у переходного правительства нет общественной легитимации заниматься вопросами, касающимися границ государства - их может и должно решать лишь избранное и устойчивое правительство.
Пришло время заняться вопросами безопасности по-настоящему. Безопасность государства не должна быть разменной монетой для обслуживания тех или иных личных интересов. Ответственный подход к сложным вопросам, отсутствие популизма — это то, во что мы верим. И это то, во что мы призываем верить вас. Пришло время двигаться вперед.