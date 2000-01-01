04.02 14:15 MIGnews.com

Почему не они, а НДИ?

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Потому что только партия «Наш дом Израиль», став сильной благодаря широкой поддержке избирателей, не даст состояться ни одному варианту узкого правительства, опирающегося на шаткую «коалицию убогой мечты».Партию Ликуд и блок Кахоль-лаван сближает их общая заветная мечта: лишь бы только собрать вместе с сателлитами 61 мандат в Кнессете XXIII созыва! Ведь это позволило бы одному из соперников создать то или иное узкое правительство с собою во главе. Однако такой неубедительный перевес делает коалицию слишком уязвимой, а кабинет, сформированный на ее хлипкой основе, рискует вскоре расписаться в своей неспособности управлять страной.Но не будущее Израиля волнует их, борющихся за власть, а очень близкие и очень личные цели. Отставной генерал Ганц жаждет, наконец, отведать вкус премьерства, а обвиняемый по трем делам гражданин Нетаниягу бьется за то, чтобы заключить досудебную сделку в ранге главы правительства. Эти устремления имеют отношение исключительно к ним самим, членам их семей и их партий, но никак не к массам израильтян, втянутым в третьи за год парламентские выборы.Поэтому голос, отданный вами за Ликуд или Кахоль-лаван, решает не судьбу страны, а только определенных политиков и их заинтересованного окружения. При этом нужно понимать, что союзниками любого из них, будь то Биньямин Нетаниягу или Бени Ганц со товарищи, неизбежно становятся партии религиозных ультраортодоксов.Нынешнего премьер-министра лидеры «харедим» давно и прочно привязали к себе и заставляют выполнять любые их требования, желания и прихоти, в ущерб всем остальным секторам общества и группам населения. Недавнее свидетельство тому - выделение переходным правительством еще одного миллиарда шекелей на нужды религиозных учебных заведений, ешив, на фоне ухудшения положения в сфере просвещения по всей стране.У Нетаниягу нет и уже не может быть других союзников, кроме ультраортодоксов и радикалов, но сегодня становится ясно, что и клянущиеся в верности принципам либерализма «бело-голубые» тоже никуда не денутся от клерикальных шантажистов, и Ганцу придется позвать ШАС, Яхадут ха-Тора и иже с ними в коалицию после мартовских выборов. Предвидя эту фатальную зависимость, Кахоль-лаван не позволил сместить Моше Гафни (Яхадут ха-Тора) с «хлебной» должности главы финансовой комиссии Кнессета, по сути дела дав первую, но многообещающую взятку своим будущим внутренним союзникам. Внешними же союзниками Кахоль-лаван могут стать еще одни антисионисты - партии, входящие в Объединенный арабский список.Стало быть, голосование за Ликуд или Кахоль-лаван - это в любом случае голосование за религиозных ультраортодоксов и арабских националистов. Отдавая предпочтение хоть Нетаниягу, хоть Ганцу, вы все равно получаете Лицмана в минздраве, Гафни – в финансовой комиссии, Дери – в МВД. А это значит, что в условиях громадного дефицита госбюджета от неминуемых сокращений расходов пострадает не их паства, а все остальные израильтяне. В том числе – и вы, и ваши дети, и ваши внуки.Ножницы урезаний не коснутся ни «вечных студентов» ешив, ни огромных семей «профессиональных богомольцев» - уклонистов от службы в армии и общественно-полезного труда. Зато будут резко увеличены налоги работающего люда, сокращены бюджеты всех министерств.В условиях, которые сохранят и даже ухудшат узкие правительства под водительством либо Нетаниягу с «харедим» и радикалами, либо Ганца – с теми же ультраортодоксами, а в довесок и с арабскими националистами, пожалеть и забыть придется о многом.Шаткая коалиция из 61 депутата уничтожит надежду на пенсионную реформу, обеспечивающую минимальный доход пожилого человека в размере 70 процентов минимальной заработной платы. Правительствам, опирающимся на постоянно множащихся дармоедов, никогда не будет дела до «русских» и других израильтян, честно и тяжело отработавших по четверти века и больше, но лишенных средств к существованию и человеческого достоинства в старости.Закрепление минздрава за Яхадут ха-Тора довершит развал отечественного здравоохранения, руководимого таким «специалистом», как раввин Лицман. Из-за нехватки медперсонала и чудовищной загруженности клиник продолжат страдать не только «бабушки из больничного коридора», но все пациенты. Да и сами врачи и медсестры, доведенные системой до глубокого отчаяния, смертельной усталости и профессионального выгорания, будут еще чаще выбирать расставание с делом жизни, а то и с нею самой.Расовая нетерпимость, дискриминация репатриантов из бывшего СССР/СНГ, гонения на нееврейских членов семей и родственников «олим ме-Русия», унизительные проверки на еврейство, принуждение к сдаче ДНК-тестов, произвол в аэропорту имени Бен-Гуриона, беспричинная депортация туристов и других приезжих с постсоветского пространства – все это так и останется политикой МВД, если править им продолжит «министр-рецидивист» Дери или – после суда над ним - другой представитель партии ШАС.Вот почему голосовать в день выборов нужно только за партию Наш дом Израиль. Сильная НДИ, она и только она преградит путь в правительство воинствующим клерикалам, арабским националистам и их посланцам во власть и «группу поддержки».Представители партии Наш дом Израиль должны встать у руля тех министерств и отраслей, которые наиболее сильно пострадали за годы правления недобросовестных интересантов и политических вымогателей, и могут продолжить путь по наклонной в любом варианте узкого правительства.НДИ во главе МВД – это возвращение порядка и справедливости во все, чем занимается это ведомство – от землепользования и выделения территорий под строительство до предоставления гражданства и регулирования статуса проживания. Это - восстановление не только правовых норм, но и демократических свобод. С НДИ в МВД проблемы работы общественного транспорта и торговли по субботам решатся путем передачи их в ведение местных органов власти – с учетом нужд и особенностей всех групп населения израильских городов и районов.НДИ в руководстве минздрава, с доктором медицины профессором Леонидом Эйдельманом в качестве министра - это завершение эры дилетантов, шаманствовавших в этой жизненно важной государственной сфере деятельности многие годы. Министр-профессионал и его команда смогут организовать работу так, чтобы высокий уровень медицинского обслуживания населения, сохранение и укрепление здоровья людей стали «визитной карточкой» Израиля не на словах, а на деле.НДИ, ставшая, благодаря широкой поддержке избирателей, еще сильнее, способна изменить сам характер государственного устройства. Партия государственно мыслящих людей и убежденных патриотов сможет завершить историю бесконечных избирательных кампаний, добившись введения прямых выборов главы правительства и наделения премьер-министра правом формирования кабинета профессионалов.НДИ нужен твой голос, израильтянин, не ошибись у избирательной урны! Всякий другой выбор, сделанный 2 марта 2020 года, это голосование против себя, человека и гражданина.Фото: пресс-служба НДИ