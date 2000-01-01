04.02 10:32 MIGnews.com

Цель кампании Ликуда - привлечь еще 200 тысяч голосов

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Сегодня, 4 февраля, будет объявлено о начале официальной предвыборной кампании партии Ликуд.Целью кампании станет привлечение еще 200 тысяч избирателей на свою сторону.За этим, по информации газеты Исраэль Ха Йом, лежит понимание того, что для строительства коалиции, которую поддержит 61 депутат, не хватает именно столько голосов, отданных за Ликуд.Ликуд рассчитывает, что за него проголосуют те его сторонники, которые не пошли на прошлые выборы, а также часть тех, кто раньше голосовал за левых.Пул потенциальных избирателей Ликуда - среди тех, кто голосовал за Либермана, Кахлона, члены эфиопской общины, репатрианты из Франции и англо-саксонских стран, религиозная публика, репатрианты из бывшего СССР, периферия, а также часть голосов избирателей-неевреев.Ликуд намерен сфокусироваться на этих группах населения и найти способ убедить их голосовать за Нетаниягу.