03.12 08:16 MIGnews.com

Эдельштейна просят вернуть мандат президенту Ривлину

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщениям в израильской прессе, представители различных политических партий обратились к спикеру Кнессета Юли Эдельштейну с просьбой вернуть мандат на формирование правительства президенту Рувену Ривлину.Причиной является желание ускорить проведение выборов - ввиду невозможности создания коалиции и выхода из политического тупика.Газета Исраэль Ха Йом передает слова одного из политиков: “Это - напрасная трата времени. Нет никакого прогресса. Вчера мы видели, как между сторонами появляется все больше противоречий - вместо сближения. Даже после того, как Нетаниягу согласился уйти через пять месяцев - они отказались”.По сообщениям источников газеты Эдельштейн намерен “закончить нынешний раунд встреч, и после этого принять решение”.Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар заявил: “Нам пора прекратить разбазаривать наше время и пытаться сформировать правительство единства. Они его не хотят. Они хотят только свергнуть Нетаниягу. Если Либерман не желает присоединиться к правительству 63, мы должны начать готовиться к предвыборной кампании, в надежде на то, что народ сделает выбор между нами и левыми”