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ЦИК назвал самую раннюю дату третьих выборов | Фото:03.12 07:54   MIGnews.com

ЦИК назвал самую раннюю дату третьих выборов

Если нынешний политический тупик не будет решен, то третьи выборы в Израиле можно проводить, начиная с конца февраля.

Это определила Центральная избирательная комиссия, передает The Times of Israel.

Так, у Кнессета есть времени до 11 декабря, чтобы выбрать кандидата, которому будет выдан мандат на формирование правительства. Если депутаты не уложатся в срок, будут назначены третьи выборы.

"Похоже, что самой ранней датой проведения голосования в соответствии с законом станет 25 февраля 2020 года", – сказала гендиректор ЦИК Орли Адас.

Ни премьер-министр Биньямин Нетаниягу, ни председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц до сих пор не смогли сформировать правительство и отказались идти на компромисс в вопросе формирования правительства единства, хотя оба заверяли, что не хотят третьих выборов.


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