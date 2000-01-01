03.12 07:54 MIGnews.com

ЦИК назвал самую раннюю дату третьих выборов

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Если нынешний политический тупик не будет решен, то третьи выборы в Израиле можно проводить, начиная с конца февраля.Это определила Центральная избирательная комиссия, передает The Times of Israel.Так, у Кнессета есть времени до 11 декабря, чтобы выбрать кандидата, которому будет выдан мандат на формирование правительства. Если депутаты не уложатся в срок, будут назначены третьи выборы."Похоже, что самой ранней датой проведения голосования в соответствии с законом станет 25 февраля 2020 года", – сказала гендиректор ЦИК Орли Адас.Ни премьер-министр Биньямин Нетаниягу, ни председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц до сих пор не смогли сформировать правительство и отказались идти на компромисс в вопросе формирования правительства единства, хотя оба заверяли, что не хотят третьих выборов.