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Либерман: между выборами и узким правительством | Фото:03.12 19:22   MIGnews.com

Либерман: между выборами и узким правительством

Председатель НДИ Авигдор Либерман не исключает возможности присоединения к узкому правому правительству, несмотря на недовольство внутри партии.

Об этом сам Либерман рассказал в интервью официальному телеканалу Кнессета.

"Трудно взвесить, что хуже – досрочные выборы или узкое правительство, но я понимаю депутатов НДИ, которые выражают свой протест", - заявил он.

Отметим, накануне на совещании своей фракции Либерман упомянул себя в третьем лице.

"Либерман хочет правительства единства. В отличие от всех остальных, НДИ – единственная партия, которая с самого первого дня заявляла, что хочет присоединится именно к правительству единства. Самый простой путь – присоединиться к узкому правительству. Мы этого не сделали, потому что Государству Израиль нужно широкое правительство. Ему нужно правительство, состоящее из двух основных партий, или оно не сможет принимать решения, которые оно должно будет принять", - подчеркнул Либерман, чья партия имеет лишь восемь мандатов в парламенте.


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