Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Встреча Нетаниягу и Ганца: все даром | Фото:03.12 18:46   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Ганца: все даром

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил переговоры с лидером партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

Переговоры прошли в тель-авивском правительственном комплексе "Кирия".

Встреча продолжалась менее часа. После ее завершения канцелярия премьера распространила сообщение, в котором сказано, что Нетаниягу предложил пакет законопроектов, позволяющих обеспечить функционирование ротационного правительства и гарантировать соблюдение обязательств обеих сторон.

"Несмотря на это предложение в "Кахоль Лаван" продолжают упорствовать, требуя права быть первыми в ротации. Это упорство продиктовано вето, наложенным Яиром Лапидом, и оно торпедирует попытки создать правительство национального единства", - заявили в "Ликуде".

Премьер-министр проводит консультации с представителями фракции, в котором также принимает участие глава фракции Мики Зоар. В свою очередь представители партии "Кахоль Лаван" пока никак не комментируют итоги встречи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:53
Джонсон увеличит тюремные сроки после теракта в Лондоне
18:30
В Голливуде снимут фильм о WeWork и Ноймане
18:10
ПА и ОАЭ готовы к примирению
17:53
Хью Грант: Борис Джонсон – Пиноккио, его нужно остановить
17:30
Убийцам ребенка в Киеве вручили подозрение
17:08
Новый еврейский квартал в Хевроне: реакция Иордании
16:54
Закон об ограничении "налички": скоро полетят головы
16:30
Командующий SDF сделал заявление на русском языке
16:12
Россия и Турция рассматривают новую сделку по ЗРК S-400
15:55
Дипломатический скандал: Дери готовит "наказание" Иордании
15:32
Образование в Израиле сползло до уровня ниже среднего
14:50
Последний шанс: Нетаниягу и Ганц проведут переговоры
14:34
В СК назвали виновного в гибели SSJ100
14:13
Беннетт подписал знаковый приказ против террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus