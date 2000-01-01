03.12 18:46 MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Ганца: все даром

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил переговоры с лидером партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.Переговоры прошли в тель-авивском правительственном комплексе "Кирия".Встреча продолжалась менее часа. После ее завершения канцелярия премьера распространила сообщение, в котором сказано, что Нетаниягу предложил пакет законопроектов, позволяющих обеспечить функционирование ротационного правительства и гарантировать соблюдение обязательств обеих сторон."Несмотря на это предложение в "Кахоль Лаван" продолжают упорствовать, требуя права быть первыми в ротации. Это упорство продиктовано вето, наложенным Яиром Лапидом, и оно торпедирует попытки создать правительство национального единства", - заявили в "Ликуде".Премьер-министр проводит консультации с представителями фракции, в котором также принимает участие глава фракции Мики Зоар. В свою очередь представители партии "Кахоль Лаван" пока никак не комментируют итоги встречи.