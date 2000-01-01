03.12 14:31 MIGnews.com

Члены НДИ требуют от Либермана создать коалицию с Нетаниягу

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12-й канал израильского ТВ опубликовал сообщение о том, что утром 3 декабря два влиятельных члена фракции НДИ, Одед Форер и Хамад Амар, провели встречу с лидером партии, Авигдором Либерманом.Форер (номер два в списке НДИ) и Амар (номер шесть) потребовали, чтобы в случае провала попыток сформировать правительство национального единства с Кахоль Лаван, Либерман пошел на создание “узкого правительства" с Ликудом и Нетаниягу.Подобное сотрудничество предполагает кооперацию с ультраортодоксальных партиями - которым Либерман после апрельских выборов объявил настоящую войну.Форер им Амар якобы сказали Либерману: “Государство Израиль не может смириться с третьими выборами за год. Тут есть государство, которым необходимо управлять. Кахоль Лаван говорят: “Израиль - прежде всего, но отказываются от всех предложений”.Форер и Амар якобы сказали Либерману: “Государство Израиль не может смириться с третьими выборами за год. Тут есть государство, которым необходимо управлять. Кахоль Лаван говорят: “Израиль - прежде всего, но отказываются от всех предложений”.Депутаты также напомнили своему лидеру о том, что НДИ обещала “назначить цену” тому, кто будет противится единству - и настала пора эту цену взимать: Кахоль Лаван и Яир Лапид должны понять, что если они продолжат противится единству - ценой этому будет узкое правое правительство”.Депутаты также сказали: “После того, как мы видели сотрудничество Кахоль Лаван с Тиби ради того, чтобы перевести деньги харедим, совершенно ясно, что для них выборы уже начались Кахоль Лаван готовит почву для правительства с харедим в следующем раунде”.