03.12 14:50 MIGnews.com
Последний шанс: Нетаниягу и Ганц проведут переговоры
Во вторник, 3 декабря, Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц проведут очередную встречу, в ходе которой вновь обсудят возможность формирования правительства.
Переговоры состоятся в 17:30 в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, передает "Аруц Шева
".
По словам разных источников, это будет последняя встреча Нетаниягу и Ганца в попытке сформировать правительство национального единства.
Тем временем, ранее представители "Кахоль Лаван" заявили, что их переговорщики больше не намерены вести переговоры с "Ликуд", поскольку это ни к чему все равно не ведет.
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