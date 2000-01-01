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Последний шанс: Нетаниягу и Ганц проведут переговоры | Фото:03.12 14:50   MIGnews.com

Последний шанс: Нетаниягу и Ганц проведут переговоры

Во вторник, 3 декабря, Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц проведут очередную встречу, в ходе которой вновь обсудят возможность формирования правительства.

Переговоры состоятся в 17:30 в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, передает "Аруц Шева".

По словам разных источников, это будет последняя встреча Нетаниягу и Ганца в попытке сформировать правительство национального единства.

Тем временем, ранее представители "Кахоль Лаван" заявили, что их переговорщики больше не намерены вести переговоры с "Ликуд", поскольку это ни к чему все равно не ведет.


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