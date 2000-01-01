03.12 11:42 MIGnews.com

Кахоль Лаван больше не хочет переговоров с Ликуд

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Переговорная группа "Кахоль Лаван" хочет отказаться от дальнейших встреч с представителями "Ликуд".Об этом сообщает "Аруц Шева".Переговорщики партии Бенни Ганца отметили в своем обращении, что встречи не ведут к какому-либо реальному прогрессу в вопросе формирования правительства.Таким образом, представители "Кахоль Лаван" не видят перспектив для дальнейших встреч, пока "Ликуд" не согласится выполнить ультиматум, согласно которому Ганц должен стать первым в ротации на посту премьер-министра.Сам лидер партии ранее заявил, что его не будет в правительстве, возглавляемом Нетаниягу."Политика – это искусство компромисса, и компромисс между ценностями – это правильная вещь, когда она служит великим целям для нации, а не для личных интересов. Я понимаю, что один из таких компромиссов в том, что мы не сформируем правительство нашей мечты – но я не желаю формировать ужасное правительство", – сказал Ганц.