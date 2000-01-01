03.11 09:33 MIGnews.com

Беннет ради коалиции готов сидеть в оппозиции

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Лидер Ха Ямин Ха Хадаш Нафтали Беннет вечером в субботу, 2 ноября, заявил, что он готов смириться с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от идеи правого блока на коалиционных переговоров - в случае, если это поможет в формировании правительства национального единства.В интервью 12-му каналу израильского ТВ Беннет заявил: “Я - не препятствие к формированию правительства, я освобождаю Нетаниягу от любых обязательств в отношении меня и Ха Ямин Ха Хадаш. Я готов сидеть в оппозиции. Главное - чтобы было сформировано правительство”.Также сообщается о том, что Кахоль Лаван, “через неофициальные каналы” предложил Беннету и Аелет Шакед два министерских портфеля. Скорее всего, речь идет о постах министра обороны и министра юстиции. В обмен фракция Ха Ямин Ха Хадаш должна присоединиться к коалиции Кахоль Лаван, Аводы и Демократического Лагеря.