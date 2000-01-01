03.11 07:08 MIGnews.com

Нетаниягу может назначить Беннета министром обороны

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Политический комментатор 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность назначения одного из лидеров Ха Ямин Ха Хадаш, Нафтали Беннета, министром обороны.Сегаль пишет: “В качестве части усилий по укреплению правого блока, премьер-министр обдумывает возможность возвращения в правительство человека, которого он уволил несколько месяцев назад - Нафтали Беннета.Теперь офис премьер-министра рассматривает возможность нового назначения для Беннета в качестве члена правительства. Свободны портфели министра по делам диаспоры, министра социальной защиты и министра обороны. Решение будет принято очень скоро”.