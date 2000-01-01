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Шакед: выборы будут означать полную победу левых 03.11 11:07   MIGnews.com

Шакед: выборы будут означать полную победу левых

Лидер партии Ха Ямин Ха Хадаш Аелет шакед дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Шакед поддержала выраженное ранее Нафтали Беннетом мнение о том, что третьи выборы в Кнессет приведут к “краху правого блока”.

Шакед заявила: “Плохой третий раунд выборов приведет к плачевным результатам и для правого блока, и для Государства Израиль. После предыдущих выборов у нас был 61 мандат без Либермана, сейчас - 55 мандатов. Опросы демонстрируют, что народ не хочет третьих выборов. И если, они, не приведи Господь, состояться - правление правых в опасности”.

Шакед обрисовала перспективы: “Есть только два приемлемых варианта. 1. Правительство единства. Нетаниягу и ганц должны договориться, кто будет премьером первым. 2. Либерман вступает в правый блок. Он принесет большие достижения своим избирателям, а харедим должны будут пойти на компромиссы”.

Шакед также прокомментировала слухи о возможном назначении Беннета министром обороны: “Глава правительства разговаривает, по своим личным причинам, только с Беннетом. Хорошо, пусть будет разговор с Беннетом, чем не будет вообще никакого разговора. То, что важно сейчас - создать правительство, чтобы Государство Израиль не было вынуждено пойти на выборы в третий раз. Беннет пока не получил никаких предложений, и никаких назначений не видно на горизонте, но, с моей точки зрения, он может быть прекрасным министром обороны”.


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