03.10 15:30 MIGnews.com

Нетаниягу заинтересован в слиянии с Ямина

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Представители партии Ликуд заявляют о рассмотрении возможности слияния с Ямина. Проведенные опросы показали, что этот шаг пойдет на пользу партии.По словам единомышленников Нетаниягу, обсуждение этого вопроса началось вскоре после последних выборов. Это может объяснить, почему Нетаниягу сразу после выборов по телефону связался с Нафтали Беннеттом, несмотря на существующие между ними напряженные отношения.Лидеры Ямина Беннетт и Айелет Шакед не нравятся семье Нетаниягу, однако, судя по всему, Ликуд действительно рассматривает их как избирательный актив. Сообщается, что Ликуд недавно провел опросы о возможности слияния с Ямина, которые показали очень положительные отзывы. До сих пор неясно, является ли это шагом, направленным на то, чтобы инициировать новые выборы или на увеличение влияния Ликуда. В любом случае, между сторонами не было достигнуто никакого соглашения.В Ямина отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу.