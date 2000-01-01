03.10 08:47 MIGnews.com

У Нетаниягу — "очень щедрое" предложение для Либермана

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Окружение премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщает о том, что на сегодняшней встрече с лидером партии Наш Дом - Израиль Авигдором Либерманом следует ожидать сюрпризов.Источники, близкие к премьеру говорят что в случае, если Либерман готов двигаться в направлении создания правого правительства, Нетаниягу готов сделать ему “очень щедрое предложение” - включая роль заместителя премьер-министра, исполняющего обязанности премьер-министра, а также предложить далеко идущие компромиссы в сфере отношений религии и государства.