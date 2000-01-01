03.10 06:51 MIGnews.com

Харедим готовы уступить Либерману

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Газета Маарив сообщает о том, что ультра-религиозные партии готовы пойти на компромисс с фракцией Наш Дом - Израиль, в том числе в вопросе по закону о призыве.Газета сообщает о том, что в ходе встречи лидеров правых и ультраортодоксальных партий 2 октября было достигнуто соглашение о том, что и после выборов они продолжат действовать единым блоком.В ходе встречи представители Ликуда заявили о том, что коалиционные переговоры с Кахоль Лаван были “взорваны”. Министры Ликуда сообщили о том, что встречи с представителями Кахоль Лаван были отменены потому что “за праздники Лапид обработал Ганца с тем, чтобы втянуть страну в новые выборы”.На встрече не присутствовал лидер Ямина Нафтали Беннет, который сказал что не может прийти из-за срочных дел, и лидер ШАС Арье Дери, который ранее встречался с Нетаниягу с глазу на глаз в резиденции премьера на Бальфур.Представители Ликуда также сообщили о том, что до встречи Нетаниягу еще не решил, возвращать ли мандат на формирование кабинета президенту. Тем не менее, источники, близкие к премьеру сообщают, что “нет никакого смысла держать мандат”. Третьи выборы являются очень большой вероятностью. На встрече фракций был достигнут консенсус о том, что мандат надо вернуть, и глава правительства сделает это в конце недели. Нетаниягу согласился с таким решением.На встрече также был поднят вопрос об отношении к фракции НДИ и Авигдору Либерману, и стоит ли его приглашать на встречу с Нетаниягу. Зеэв Элькин, Ярив Левин и Аелет Шакед поддержали такую идею. Тем не менее, никакого прогресса в данном направлении не предвидится до тех пор, пока премьер не вернет мандат президенту, и не истечет срок в 21 день, отведенный на формирование правительства. Источники Маарива утверждают, что ультра-ортодоксы готовы пойти на компромисс с Либерманом в нескольких областях, в том числе, по закону о призыве. Это, однако, может произойти только в ходе переговоров с фракцией Наш Дом - Израиль и не на нынешнем этапе.