03.10 12:41 MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Либермана: прорыва нет

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Встреча премьер-министра Израиля Авигдора Либермана и лидера фракции наш Дом - Израиль Авигдора Либермана продолжалась около часа.По данным источников в Ликуде, встреча не привела к “прорыву” в деле формирования нового коалиционного правительства.Либерман якобы продолжает настаивать на том, что “верным способом формирования правительства является поиск общей позиции партий Наш Дом - Израиль, Ликуд и Кахоль Лаван.