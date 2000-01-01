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Встреча Нетаниягу и Либермана: прорыва нет 03.10 12:41   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Либермана: прорыва нет

Встреча премьер-министра Израиля Авигдора Либермана и лидера фракции наш Дом - Израиль Авигдора Либермана продолжалась около часа.

По данным источников в Ликуде, встреча не привела к “прорыву” в деле формирования нового коалиционного правительства.

Либерман якобы продолжает настаивать на том, что “верным способом формирования правительства является поиск общей позиции партий Наш Дом - Израиль, Ликуд и Кахоль Лаван. 


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