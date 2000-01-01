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Предвыборный опрос: Либерман и Беннет усиливаются 03.06 09:33   MIGnews.com

Предвыборный опрос: Либерман и Беннет усиливаются

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала опрос общественного мнения  о том, как проголосовали бы израильтяне, если выборы были организованы сегодня.

По результатам опроса, правый блок (без Либермана) получает 59 мандатов, левый  - 53.

Ликуд может рассчитывать на 36 мандатов, Кахоль Лаван -  на 34, НДИ - на 8, ШАС, Яадут А-Тора - по 7. ТАЛ-Хадаш получают шесть мандатов, , Ха Ямин Ха Хадаш - пять, Балад-РААМ - четыре и союз правых партий - четыре.

Партия Моше Фейглина Зеут не преодолевает избирательный барьер.

Согласно данным опроса, большинство израильтян не изменят своих предпочтений и проголосуют за те партии, за которые голосовали в на выборах в 21-й Кнессет.


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