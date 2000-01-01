03.06 09:33 MIGnews.com

Предвыборный опрос: Либерман и Беннет усиливаются

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Газета Исраэль Ха Йом опубликовала опрос общественного мнения о том, как проголосовали бы израильтяне, если выборы были организованы сегодня.По результатам опроса, правый блок (без Либермана) получает 59 мандатов, левый - 53.Ликуд может рассчитывать на 36 мандатов, Кахоль Лаван - на 34, НДИ - на 8, ШАС, Яадут А-Тора - по 7. ТАЛ-Хадаш получают шесть мандатов, , Ха Ямин Ха Хадаш - пять, Балад-РААМ - четыре и союз правых партий - четыре.Партия Моше Фейглина Зеут не преодолевает избирательный барьер.Согласно данным опроса, большинство израильтян не изменят своих предпочтений и проголосуют за те партии, за которые голосовали в на выборах в 21-й Кнессет.