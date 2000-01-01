03.06 20:47 MIGnews.com

Операция Преемник: Габай видит лидером Аводы Яира Голана

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Лидер партии Авода Ави Габай сообщил, что поддержит кандидатуру бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Яира Голана, в качестве кандидата в новые лидеры партии.Габай поддерживает Голана несмотря на то, что тот не является членом Аводы, и, согласно уставу партии, должен пробыть в ее рядах минимум шесть месяцев до того, как получить право выдвинуть свою кандидатуру.Тем не менее, партийное руководство имеет право снять данное ограничение в случае, если сочтет кандидата подходящим.Голан “прославился” своими заявлениями, породившими взрыв возмущения в Израиле. В мае 2018 Голан заявил: “То, чем память о Холокосте наиболее страшит меня, так это доказательства того, что те ужасные процессы, происходившие в Европе … 70, 80 и 90 лет назад, происходят в нашем обществе здесь, сегодня, в 2016 году. Нет ничего проще, чем ненавидеть других. Нет ничего проще, чем вселять страх в других и сеять ужас. Нет ничего проще, чем стать черствым, лицемерным, морально разложиться".