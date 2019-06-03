03.06 20:19 MIGnews.com

"Габай осуществил угрозу уничтожения Аводы"

ח"כ סתיו שפיר: ״אם יתקיימו פריימריז פתוחים, אתמודד לראשות מפלגת העבודה״. את הדברים אמרה בתוכנית "לפני החדשות" • צפו pic.twitter.com/pKASTs9TbN — חדשות 13 (@newsisrael13) June 3, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Кнессета Став Шафир в самых резких выражениях атаковала своего партийного босса, Ави Габая, и потребовала проведения праймериз, на которых она намерена выставить свою кандидатуру.Госпожа Шафир заявила: “Мы должны начать все заново ради страны”.Относительно Габая Шафир не выбирала выражений: “Не существует вежливого способа сказать это: Человек, приведший партию к самой низшей точке за всю ее историю и и к Разрушению Храма с совершенно прозрачными намерениями. Мы не должны сдаваться - праймериз прямо сейчас!”Шафир и Ицик Шмули требуют открытых праймериз с участием всех членов Аводы, в то время как Амир Перец выступает против этого и требует проведения праймериз в рамках партийной конференции.После сокрушительного поражения на выборах 9 апреля все ожидают ухода Габая с поста лидера партии. Близкие к нему люди говорят. что в случае отставки он уйдет из политики.Предположительно, наиболее реалистичным кандидатом на пост главы Аводы считается амир Перец, но ему противостоят Шмули и Шафир, требующие “открытых праймериз”.Шафир жестко атаковала “старое поколение лидеров, которое все провалило и запугано правыми”. Шафир, в интервью 13-му каналу израильского ТВ заявила: “Если праймериз будут открытыми для каждого израильтянина и израильтянки, чувствующими себя частью демократического лагеря, я, определенно, приму участие в них. Праймериз совершенно необходимы, партия должна подняться из того глубокого кризиса, в котором она оказалась и встать в первые ряды защитников израильской демократии”.