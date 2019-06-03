Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Габай осуществил угрозу уничтожения Аводы` 03.06 20:19   MIGnews.com

"Габай осуществил угрозу уничтожения Аводы"

Депутат Кнессета Став Шафир в самых резких выражениях атаковала своего партийного босса, Ави Габая, и потребовала проведения праймериз, на которых она намерена выставить свою кандидатуру.

Госпожа Шафир заявила: “Мы должны начать все заново ради страны”.

Относительно Габая Шафир не выбирала выражений: “Не существует вежливого способа сказать это: Человек, приведший партию к самой низшей точке за всю ее историю и и к Разрушению Храма с совершенно прозрачными намерениями. Мы не должны сдаваться - праймериз прямо сейчас!”

Шафир и Ицик Шмули требуют открытых праймериз с участием всех членов Аводы, в то время как Амир Перец выступает против этого и требует проведения праймериз в рамках партийной конференции.

После сокрушительного поражения на выборах 9 апреля все ожидают ухода Габая с поста лидера партии. Близкие к нему люди говорят. что в случае отставки он уйдет из политики.

Предположительно, наиболее реалистичным кандидатом на пост главы Аводы считается амир Перец, но ему противостоят Шмули и Шафир, требующие “открытых праймериз”.





Шафир жестко атаковала “старое поколение лидеров, которое все провалило и запугано правыми”. Шафир, в интервью 13-му каналу израильского ТВ заявила: “Если праймериз будут открытыми для каждого израильтянина и израильтянки, чувствующими себя частью демократического лагеря, я, определенно, приму участие в них. Праймериз совершенно необходимы, партия должна подняться из того глубокого кризиса, в котором она оказалась и встать в первые ряды защитников израильской демократии”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:45
Кнессет одобрил спорный план канатной дороги в Иерусалиме
20:35
Либерман: Заявление Смотрича - шаг к государству Галахи
20:34
Сирийские войска захватили деревню на территории мятежников
20:25
Неизвестный с молотком атаковал мечеть в Лондоне
20:09
Лапид - Нетаниягу: тебе не понравится Суд Торы
20:08
Нетаниягу пока не будет заполнять министерские вакансии
19:51
Нетаниягу - Смотричу: Израиль не будет государством Галахи
19:43
Таль Руссо намерен возглавить "Аводу"
19:04
Швеция не будет добиваться задержания Ассанжа
18:45
Нидерланды выделяют $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом
18:31
Самолет ВВС Индии исчез у границы с Китаем
18:20
Нетаниягу поздравил Энгельмана с избранием на пост
17:54
Ривлин: Израиль привержен свободе вероисповедания
17:45
В Судане при разгоне демонстрации военные убили 13 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus