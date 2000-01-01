03.06 10:45 MIGnews.com
Смотрич: Я не участвовал в увольнении Беннетта, Шакед
В понедельник лидер Национального союза Бецалель Смотрич заявил, что не был вовлечен в решение премьер-министра об отставке министра образования Нафтали Беннетта и министра юстиции Айелета Шакед.
«Я не участвовал в увольнении Беннетта и Шакед. Это решение премьер-министра», - сказал Смотрич в интервью, сообщает Arutz Sheva
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Позднее Смотрич сослался на объявление Нафтали Беннета о том, что он намерен баллотироваться на предстоящих выборах в рамках партии Ха Ямин Ха Хадаш.
«Я уверен, что Беннетт не повторит ошибки и будет работать один. Мы не можем позволить себе снова разделить лагерь и рискнуть потерять голоса», - сказал Смотрич.
«Я приглашаю Беннета и всех, кто хочет служить общественности в Кнессете и в правительстве, объединиться в одну большую правую партию», - добавил он.
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