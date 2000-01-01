03.03 10:34 MIGnews.com
Петиция в БАГАЦ: Нетаниягу нельзя формировать правительство
Во вторник, 3 марта, НКО "Движение за качество власти" подало в БАГАЦ петицию против возможности формирования следующего правительства Биньямином Нетаниягу.
Об этом сообщает "Аруц Шева
".
"Лицу, обвиняемому в совершении уголовного преступления, не следует поручать формирование правительства", – сказано в письме "Движения за качество власти".
В сообщении добавили, что сложно представить, как премьер-министр по утрам сидит на скамье подсудимых, а вечером заседал в кабинете безопасности.
"Верховный суд должен вмешаться и определить, каковы должны быть надлежащие нормы", – добавили в петиции.
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