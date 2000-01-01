Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Петиция в БАГАЦ: Нетаниягу нельзя формировать правительство | Фото:03.03 10:34   MIGnews.com

Петиция в БАГАЦ: Нетаниягу нельзя формировать правительство

Во вторник, 3 марта, НКО "Движение за качество власти" подало в БАГАЦ петицию против возможности формирования следующего правительства Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Лицу, обвиняемому в совершении уголовного преступления, не следует поручать формирование правительства", – сказано в письме "Движения за качество власти".

В сообщении добавили, что сложно представить, как премьер-министр по утрам сидит на скамье подсудимых, а вечером заседал в кабинете безопасности.

"Верховный суд должен вмешаться и определить, каковы должны быть надлежащие нормы", – добавили в петиции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:59
Израильско-иорданский договор "определенно в опасности"
11:42
Либерман об условиях на которых он войдет в правительство
11:40
В Раде предложили сбросить на Москву атомную бомбу
11:23
Тамар Зандберг: дезертирство даже в голову не приходило
11:14
90% голосов подсчитано, Ликуд - 36 мандатов
11:07
Эрдан: петиция против Нетаниягу – позор
10:56
Южная Корея объявила войну коронавирусу
10:55
Первые трещины в Кахоль Лаван
10:40
Города, в которых Ликуд получил более 60%
10:26
Объединенный Список может получить 18 мандатов
10:15
Источник в ЦИК: у Нетаниягу есть шанс на 61 мандат
10:15
Кац: четвертых выборов не будет
10:01
"Кахоль Лаван": нужно знать, как проиграть
09:47
Турция объявила войну Асаду
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus