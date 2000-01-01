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`Кахоль Лаван`: нужно знать, как проиграть | Фото:03.03 10:01   MIGnews.com

"Кахоль Лаван": нужно знать, как проиграть

Предварительные результаты выборов представляют собой неприятную картину для "Кахоль Лаван", однако говорить о поражения пока еще рано.

Такое заявление в комментарии "Аруц Шева" сделал депутат Константин (Йоэль) Развозов.

"Мы ждем окончательных результатов. Понятно, что то, что мы сейчас видим, совсем неприятно, но это то, что есть. Если мы проиграем – тогда нужно знать, как проигрывать", – сказал он.

По словам Развозова, "Кахоль Лаван" в будущем будет учиться на ошибках неудачной кампании.

"Мы будем учиться на своих ошибках, смотреть, где добились успеха, и где потерпели поражение. Но только когда увидим окончательные результаты. В настоящее время нет смысла искать виновных или ошибки", – добавил он.


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