"Кахоль Лаван": нужно знать, как проиграть

Предварительные результаты выборов представляют собой неприятную картину для "Кахоль Лаван", однако говорить о поражения пока еще рано.
Такое заявление в комментарии "Аруц Шева" сделал депутат Константин (Йоэль) Развозов.
"Мы ждем окончательных результатов. Понятно, что то, что мы сейчас видим, совсем неприятно, но это то, что есть. Если мы проиграем – тогда нужно знать, как проигрывать", – сказал он.
По словам Развозова, "Кахоль Лаван" в будущем будет учиться на ошибках неудачной кампании.
"Мы будем учиться на своих ошибках, смотреть, где добились успеха, и где потерпели поражение. Но только когда увидим окончательные результаты. В настоящее время нет смысла искать виновных или ошибки", – добавил он.