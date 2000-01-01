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Сокрушительная победа Ликуда на Юге и Севере 03.03 09:04   MIGnews.com

Сокрушительная победа Ликуда на Юге и Севере

Израильские СМИ публикуют сведения о том, как голосовали избиратели в разных городах и районах Израиля.

В Иерусалиме Ликуд и Яадут А-Тора получили по 26% голосов. На третьем месте - ШАС с 17%. За Кахоль Лаван проголосовали 11% избирателей столицы.

В Тель-Авив -Яффо за кахоль Лаван проголосовали 44%. Ликуд - на втором месте с 22%, на третьем месте - Гешер-Мерец-Авода с 14%. За Объединенный Арабский Список проголосовали 6%.

Ликуд одержал впечатляющую победу на периферии - и на юге и на севере страны.

В Беэр-Шеве Ликуд получил 49%, за ним следует с 16% Наш Дом-Израиль, на третьем месте - Кахоль Лаван с 15%.

В Сдероте за Ликуд проголосовали 52% избирателей, с большим отрывом от него на втором и третьем местах - Наш Дом Израиль и ШАС с 11%.

В Ашдоде Ликуд получил 38%, Наш Дом - Израиль - 15% и ШАС - 14%. В Ашкелоне Ликуд получил 45%, за ним с большим отрывом следуют Наш Дом - Израиль и Кахоль Лаван.

В Кирьят-Шмоне за Ликуд проголосовали 55%, Кахоль Лаван получил 15%. В Нагарии за Ликуд подали голоса 48% избирателей, за Кахоль Лаван - 22%.

В Афуле за Ликуд проголосовали 54% избирателей, за ним, с большим отрывом, следуют Наш Дом - Израиль и Кахоль Лаван.

В Нетании - Ликуд на первом месте с 45% голосов, на втором месте - Кахоль Лаван с 21%.

В Модиине победил Кахоль Лаван - 43% голосов, на втором месте - Ликуд с 30%.

В Ришон Ле Цион за Кахоль Лаван проголосовали 39% избирателей, за Ликуд - 37%. В Петах-Тикве на первом месте Ликуд с 37% голосов, Кахоль Лаван - на втором с 31%.

Иудея и Самария голосовала за партию Ямина - она получила 52% , на втором месте - Ликуд с 34%. В Маале Адумим за Ликуд проголосовали 62%, за Кахоль Лаван - 11% . Ликуд также победил в Кирьят-Арба, где за него проголосовали 53%.

В арабском секторе 95% голосов были отданы за Объединенный Арабский Список, на втором месте - Кахоль Лаван с 1,65%. В Абу Гош 80% проголосовали за Объединенный Список, и 10% - за Ликуд.


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