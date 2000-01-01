Кац: четвертых выборов не будет

Министр иностранных дел Исраэль Кац считает, что Израиль избежит четвертого раунда выборов.
Об этом он заявил в интервью радиостанции "Решет бет" по итогам голосования, передает "Аруц Шева".
По словам главы МИД, никто, кроме Нетаниягу, который остается верен своим партнерам, не сможет сформировать правительство.
"У премьер-министра есть огромные возможности. Четвертых выборов не будет", – сказал он.
Кац также дал комментарий по поводу предстоящего суда над Нетаниягу. По его словам, премьер-министр заверял, что не собирается идти на сделку о признании вины. Более того, "французского закона", который позволит главе правительства избежать суда до окончания каденции, не будет