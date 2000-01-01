Мири Регев: Ликуд одерживает убедительную победу

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев с восторгом восприняла предварительные итоги голосования на выборах в Кнессет.
Соответствующий комментарий она дала журналистам "Аруц Шева" после публикации первых экзитполов, согласно которым правый блок может рассчитывать на 60 мандатов.
"Прекрасное чувство от убедительной победы "Ликуда" и Нетаниягу. Люди своим выбором определили, что следующим премьер-министром будет Нетаниягу. Это разгромное поражение для левых и "Кахоль Лаван", – сказала она.
На вопрос, возможно ли формирование правительства единства, Регев ответил, что Нетаниягу планирует создать "национальное правое правительство".
"Это всего лишь экзитполы, потому будем ждать окончательных результатов. Я думаю, что правый блок получит 61-62 места. А значит, будет национальное правительство с нашими естественными партнерами во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу", – отметила Регев.