Советник Нетаниягу: ожидаются перебежчики из левого блока
Правый блок сможет получить большинство, благодаря перебежчикам из левого блока.
Такое заявление в комментарии 12 каналу сделал советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу Йонатан Орих.
"На этот раз мы сформируем правительство, приняв перебежчиков с другой стороны. Оглядываясь назад, думаю, что нынешний результат намного лучше. Хорошо, что мы пошли на выборы", – сказал он.
С его мнением согласился глава фракции "Ликуд" в Кнессете Мики Зоар, пояснив, что переговоры с представителями другого политического лагеря велись еще до выборов.
"Если после окончательного подсчета голосов мы получим 60 мандатов, то можно с уверенностью сказать, что мы сформируем правительство. В политике может случиться все. В противоположном лагере осознают, что там у них нет будущего – либо они сидят в оппозиции, либо идут на четвертые выборы, которые понизит их шансы на еще несколько мандатов", – отметил он.