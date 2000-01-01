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Советник Нетаниягу: ожидаются перебежчики из левого блока | Фото:03.03 08:02   MIGnews.com

Советник Нетаниягу: ожидаются перебежчики из левого блока

Правый блок сможет получить большинство, благодаря перебежчикам из левого блока.

Такое заявление в комментарии 12 каналу сделал советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу Йонатан Орих.

"На этот раз мы сформируем правительство, приняв перебежчиков с другой стороны. Оглядываясь назад, думаю, что нынешний результат намного лучше. Хорошо, что мы пошли на выборы", – сказал он.

С его мнением согласился глава фракции "Ликуд" в Кнессете Мики Зоар, пояснив, что переговоры с представителями другого политического лагеря велись еще до выборов.

"Если после окончательного подсчета голосов мы получим 60 мандатов, то можно с уверенностью сказать, что мы сформируем правительство. В политике может случиться все. В противоположном лагере осознают, что там у них нет будущего – либо они сидят в оппозиции, либо идут на четвертые выборы, которые понизит их шансы на еще несколько мандатов", – отметил он.


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