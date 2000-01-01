03.03 07:27 MIGnews.com

Амир Перец: безответственность Кахоль Лаван ударила по всем

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Лидер партии Авода Амир Перец прокомментировал разгромные для левого лагеря итоги выборов.Гешер-Мерец-Авода, по всей видимости, не может рассчитывать более чем на шесть мандатов.В предвыборном штабе, где выступал Перец находилось всего несколько активистов.Перец заявил: “Есть моменты, когда надо проверить принятые решения. Когда мы начинали совместное путешествие, мы знали, что вместе получим меньше, чем по отдельности. Мы сделали все ради будущего Государства Израиль. Мы подписали соглашение с Кахоль Лаван, мы поддержали Ганца в качестве нашего кандидата. И в самый критически важный момент кампания Кахоль Лаван начала бить по всему лагерю. Но я не намерен сказать: "Они съели наши голоса”. Я буду вести себя в качестве ответственного взрослого за то, что происходит в лагере мира и социальной справедливости”.Перец пообещал: мы продолжим работать на укрепление нашего лагеря. Вы доказали, что вам не все равно, и что вы готовы действовать ради тех проблем, которые вам не безразличны. Спасибо вам за доверие”.