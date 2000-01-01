03.03 07:26 MIGnews.com

Ганц: это не то, к чему я стремился, но мы не сдадимся

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц был разочарован экзитполами, представленными вечером, 2 марта.Об этом он сказал, выступая на митинге в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.Тем не менее Ганц призвал своих сторонников быть оптимистами и добросовестно дождаться окончательных результатов голосования."Это не тот результат, к которому мы стремились, необходимо дождаться окончания подсчета голосов и идти дальше. Мы столкнулись с самой сложной предвыборной кампанией, но мы не сдадимся", – сказал Ганц.Лидер "Кахоль Лаван" припомнил апрельские выборы, которые также первоначально предрекали легкую победу председателю "Ликуда" Биньямину Нетаниягу, но партии не хватило для формирования правительства одного голоса.