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Ганц: это не то, к чему мы стремились, но мы не сдадимся | Фото:03.03 07:26   MIGnews.com

Ганц: это не то, к чему я стремился, но мы не сдадимся

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц был разочарован экзитполами, представленными вечером, 2 марта.

Об этом он сказал, выступая на митинге в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.

Тем не менее Ганц призвал своих сторонников быть оптимистами и добросовестно дождаться окончательных результатов голосования.

"Это не тот результат, к которому мы стремились, необходимо дождаться окончания подсчета голосов и идти дальше. Мы столкнулись с самой сложной предвыборной кампанией, но мы не сдадимся", – сказал Ганц.

Лидер "Кахоль Лаван" припомнил апрельские выборы, которые также первоначально предрекали легкую победу председателю "Ликуда" Биньямину Нетаниягу, но партии не хватило для формирования правительства одного голоса.


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