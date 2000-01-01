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Подсчитано 31,2% голосов 03.03 07:04   MIGnews.com

Подсчитано 31,2% голосов

На 07:00 подсчитано 31,2% голосов За Ликуд проголосовали 29,61% избирателей, за Кахоль Лаван - 23,55%.

Подсчитано 1,4 миллиона голосов.

За Ликуд подано 421,34 тысячи голосов

За Кахоль Лаван 335 117 голосов

За Объединенный Арабский Список подано 145 231 голос

За Яадут А-Тора подано 130 111 голосов

За ШАС подано 128 774 голосов

За Ямина - 92 004

За Гешер-Мерец-Авода - 81 336

За НДИ - 76 558


Уровень явки на выборы 2 марта составил 71%.


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