03.03 07:04 MIGnews.com
Подсчитано 31,2% голосов
На 07:00 подсчитано 31,2% голосов За Ликуд проголосовали 29,61% избирателей, за Кахоль Лаван - 23,55%.
Подсчитано 1,4 миллиона голосов.
За Ликуд подано 421,34 тысячи голосов
За Кахоль Лаван 335 117 голосов
За Объединенный Арабский Список подано 145 231 голос
За Яадут А-Тора подано 130 111 голосов
За ШАС подано 128 774 голосов
За Ямина - 92 004
За Гешер-Мерец-Авода - 81 336
За НДИ - 76 558
Уровень явки на выборы 2 марта составил 71%.
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