03.03 07:04 MIGnews.com

Подсчитано 31,2% голосов

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На 07:00 подсчитано 31,2% голосов За Ликуд проголосовали 29,61% избирателей, за Кахоль Лаван - 23,55%.Подсчитано 1,4 миллиона голосов.За Ликуд подано 421,34 тысячи голосовЗа Кахоль Лаван 335 117 голосовЗа Объединенный Арабский Список подано 145 231 голосЗа Яадут А-Тора подано 130 111 голосовЗа ШАС подано 128 774 голосовЗа Ямина - 92 004За Гешер-Мерец-Авода - 81 336За НДИ - 76 558Уровень явки на выборы 2 марта составил 71%.