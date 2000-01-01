03.03 06:34 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы одержали гигантскую победу

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Премьер-министр Израиля и лидер партии Ликуд Биньямин нетаниягу выступил с речью в штаб-квартире партии в городе Тель-Авив.Обращаясь к ликующим сторонникам, нетаниягу сказал: Какое счастье у нас сегодня ночью! Это ночь гигантской победы! Спасибо вам! Я благодарю от имени Сары каждого из вас. И я благодарю начальников штабов кампании, Исраэля Каца - главу предвыборного штаба Израиля”.Нетаниягу продолжил: “Это - победа вопреки всему. Мы противостояли огромным силам. они нас уже похоронили. Наши противники сказали: Эра Нетаниягу закончилась. Но объединенными силами мы превратили этот лимон в лимонад”.Нетаниягу пообещал “немедленно приступить к созданию сильного национального правительства”: ”Завтра, после того, как мы немного поспим, мы встретимся , мы создадим сильное национальное правительство, хорошее правительство для Израиля”.Нетаниягу подчеркнул: “Я буду премьер-министром каждого гражданина Израиля, каждого правого и каждого левого, евреев и неевреев, каждого сектора и каждого сектора”.Нетаниягу заявил: “Мы должны избежать новых выборов. Настало время залечить раны. Настало время примирения”.Нетаниягу заявил, что заключит мир с главными арабскими и мусульманскими странами. Он подчеркнул: Это - лишь вопрос времени. не очень большого времени. И только мы можем, только мы!”