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Нетаниягу: Мы одержали гигантскую победу 03.03 06:34   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы одержали гигантскую победу

Премьер-министр Израиля и лидер партии Ликуд Биньямин нетаниягу выступил с речью в штаб-квартире партии в городе Тель-Авив.

Обращаясь к ликующим сторонникам, нетаниягу сказал: Какое счастье у нас сегодня ночью! Это ночь гигантской победы! Спасибо вам! Я благодарю от имени Сары каждого из вас. И я благодарю начальников штабов кампании, Исраэля Каца - главу предвыборного штаба Израиля”.

Нетаниягу продолжил: “Это - победа вопреки всему. Мы противостояли огромным силам. они нас уже похоронили. Наши противники сказали: Эра Нетаниягу закончилась. Но объединенными силами мы превратили этот лимон в лимонад”.

Нетаниягу пообещал “немедленно приступить к созданию сильного национального правительства”: ”Завтра, после того, как мы немного поспим, мы встретимся , мы создадим сильное национальное правительство, хорошее правительство для Израиля”.

Нетаниягу подчеркнул: “Я буду премьер-министром каждого гражданина Израиля, каждого правого и каждого левого, евреев и неевреев, каждого сектора и каждого сектора”.

Нетаниягу заявил: “Мы должны избежать новых выборов. Настало время залечить раны. Настало время примирения”.

Нетаниягу заявил, что заключит мир с главными арабскими и мусульманскими странами. Он подчеркнул: Это - лишь вопрос времени. не очень большого времени. И только мы можем, только мы!”


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