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Правые и `Ликуд` возвращают места | Фото:03.03 21:47   MIGnews.com

Правые и "Ликуд" возвращают места

Новый одсчет голосов в СМИ показал обратное увеличение отрыва "Ликуда" от "Кахоль Лаван" до четырех мест с трех (36–32).

В результате преимущество правого блока над левым центром также увеличилось до 59-54.

Таблица выглядит следующим образом:

Ликуда: 36
Кахоль Лаван: 32
Объединенный арабский список: 10
Ямина: 6
Авода-Гешер-Мерец: 7
НДИ: 7
ШАС: 10
Яадут а-Тора: 7

Правый религиозный блок (Ликуд, Ямина, ШАС, UTJ): 59
Лево-центристский блок (Кахоль Лаван, Авода-Гешер-Мерец, Объединенный арабский список): 54
НДИ: 7


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