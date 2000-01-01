03.03 21:47 MIGnews.com

Правые и "Ликуд" возвращают места

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Новый одсчет голосов в СМИ показал обратное увеличение отрыва "Ликуда" от "Кахоль Лаван" до четырех мест с трех (36–32).В результате преимущество правого блока над левым центром также увеличилось до 59-54.Таблица выглядит следующим образом:Ликуда: 36Кахоль Лаван: 32Объединенный арабский список: 10Ямина: 6Авода-Гешер-Мерец: 7НДИ: 7ШАС: 10Яадут а-Тора: 7Правый религиозный блок (Ликуд, Ямина, ШАС, UTJ): 59Лево-центристский блок (Кахоль Лаван, Авода-Гешер-Мерец, Объединенный арабский список): 54НДИ: 7