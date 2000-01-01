03.03 21:47 MIGnews.com
Правые и "Ликуд" возвращают места
Новый одсчет голосов в СМИ показал обратное увеличение отрыва "Ликуда" от "Кахоль Лаван" до четырех мест с трех (36–32).
В результате преимущество правого блока над левым центром также увеличилось до 59-54.
Таблица выглядит следующим образом:
Ликуда: 36
Кахоль Лаван: 32
Объединенный арабский список: 10
Ямина: 6
Авода-Гешер-Мерец: 7
НДИ: 7
ШАС: 10
Яадут а-Тора: 7
Правый религиозный блок (Ликуд, Ямина, ШАС, UTJ): 59
Лево-центристский блок (Кахоль Лаван, Авода-Гешер-Мерец, Объединенный арабский список): 54
НДИ: 7
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