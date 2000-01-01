03.03 20:49 MIGnews.com

Изменение в результатах: правые и "Ликуд" теряют место

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Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов после вчерашних выборов в Кнессет.Согласно последним таблицам, партия "Ликуд" опустилась до 35 мест в Кнессете, а Объединенный арабский список - до 16.После изменений правый блок потерял одно место - 58 мандатов. Тем не менее, подсчет бюллетеней с двойными конвертами начнется только сегодня вечером в час ночи.Изменение почти полностью исключает возможность того, что правый блок достигнет большинства, необходимого для формирования коалиции.