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Изменение в результатах: правые и `Ликуд` теряют место | Фото:03.03 20:49   MIGnews.com

Изменение в результатах: правые и "Ликуд" теряют место

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов после вчерашних выборов в Кнессет.

Согласно последним таблицам, партия "Ликуд" опустилась до 35 мест в Кнессете, а Объединенный арабский список - до 16.

После изменений правый блок потерял одно место - 58 мандатов. Тем не менее, подсчет бюллетеней с двойными конвертами начнется только сегодня вечером в час ночи.

Изменение почти полностью исключает возможность того, что правый блок достигнет большинства, необходимого для формирования коалиции.


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