03.03 20:49 MIGnews.com
Изменение в результатах: правые и "Ликуд" теряют место
Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов после вчерашних выборов в Кнессет.
Согласно последним таблицам, партия "Ликуд" опустилась до 35 мест в Кнессете, а Объединенный арабский список - до 16.
После изменений правый блок потерял одно место - 58 мандатов. Тем не менее, подсчет бюллетеней с двойными конвертами начнется только сегодня вечером в час ночи.
Изменение почти полностью исключает возможность того, что правый блок достигнет большинства, необходимого для формирования коалиции.
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