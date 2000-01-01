Лапид: мы не будем заседать под Нетаниягу

Партия "Кахоль Лаван" собралась во вторник, 3 марта, на свое первое заседание после выборов в Кнессет, на котором присутствовали высокопоставленные члены партии и члены Кнессета.
На собрании присутствовал Яир Лапид. Он заявил, что премьер-министр Нетаниягу начал праздновать победу преждевременно. "Мы собрались, чтобы изучить ситуацию и принять решения, и принять их вместе", - сказал депутат.
Лапид добавил, что он не исключает правительства единства, но подчеркнул: "Я и никто из тех, кто проходит через эту дверь, не будет заседать в правительстве под Нетаниягу."
Вчера вечером председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц прокомментировал результаты опроса, заявив, что, несмотря на разрыв между блоками, для Нетаниягу это не победа. Ганц сказал журналистам возле своего дома в Рош-ха-Аине: "Результаты выборов приближаются. Нетаниягу, очевидно, не в состоянии сформировать правительство".
"Мы привержены государству Израиль и уважаем решение избирателя", - добавил Ганц.