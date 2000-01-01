03.03 20:33 MIGnews.com

Лапид: мы не будем заседать под Нетаниягу

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Партия "Кахоль Лаван" собралась во вторник, 3 марта, на свое первое заседание после выборов в Кнессет, на котором присутствовали высокопоставленные члены партии и члены Кнессета.На собрании присутствовал Яир Лапид. Он заявил, что премьер-министр Нетаниягу начал праздновать победу преждевременно. "Мы собрались, чтобы изучить ситуацию и принять решения, и принять их вместе", - сказал депутат.Лапид добавил, что он не исключает правительства единства, но подчеркнул: "Я и никто из тех, кто проходит через эту дверь, не будет заседать в правительстве под Нетаниягу."Вчера вечером председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц прокомментировал результаты опроса, заявив, что, несмотря на разрыв между блоками, для Нетаниягу это не победа. Ганц сказал журналистам возле своего дома в Рош-ха-Аине: "Результаты выборов приближаются. Нетаниягу, очевидно, не в состоянии сформировать правительство"."Мы привержены государству Израиль и уважаем решение избирателя", - добавил Ганц.