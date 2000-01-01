Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Ицик Шмули: худший результат за всю историю | Фото:03.03 20:03   MIGnews.com

Ицик Шмули: худший результат за всю историю

Ицик Шмули (Авода-Гешер - Мерец) призвал левые партии к "самоанализу" в свете результатов выборов 2 марта - фракция получила 7 мест. Об этом сообщает Аруц Шева.

"В решающий момент нас разрезали пополам и сильно ударили", - сказал Шмули. "Это требует небольшого самокопания, и после с нетерпением ждем пути обновления. Семь мест для трех партий и только три у "Аводы" - самый жалкий результат за всю историю."

"Если бы не было союза, который я инициировал, сионистские левые были бы стерты", заявил Шмули.

Председатель партии Амир Перец тем не менее не намерен уходить в отставку, несмотря на свою политическую неудачу. Он обвинил "Кахоль Лаван" в кампании, поразившей левую фракцию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:15
Генерал-майор ЦАХАЛа на карантине после поездки в Италию
20:49
Изменение в результатах: правые и "Ликуд" теряют место
20:33
Лапид: мы не будем заседать под Нетаниягу
19:54
В иранских моргах не хватает мест для погибших от COVID-19
19:39
Правые стремятся лишить Либермана права вето
19:36
МАГАТЭ разоблачит секреты Ирана по ядерной программе
19:01
"Ликуд" хочет заполучить Орли Леви-Абукасис
18:23
В продажу поступили секс-куклы в виде Греты Тунберг
18:11
Меркель выступила за создание зон безопасности в Сирии
17:29
Результаты выборов: осталось 400 000 голосов - 8 мест
17:13
В Бейт-Шемеш змея напала на 15-летнего подростка
17:05
Иран: к борьбе с коронавирусом подключаются военные
17:01
Нетаниягу провел встречу с главами правых партий
16:50
Сербия закупит у Израиля значительное количество оружия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus