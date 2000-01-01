03.03 20:03 MIGnews.com

Ицик Шмули: худший результат за всю историю

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Ицик Шмули (Авода-Гешер - Мерец) призвал левые партии к "самоанализу" в свете результатов выборов 2 марта - фракция получила 7 мест. Об этом сообщает Аруц Шева."В решающий момент нас разрезали пополам и сильно ударили", - сказал Шмули. "Это требует небольшого самокопания, и после с нетерпением ждем пути обновления. Семь мест для трех партий и только три у "Аводы" - самый жалкий результат за всю историю.""Если бы не было союза, который я инициировал, сионистские левые были бы стерты", заявил Шмули.Председатель партии Амир Перец тем не менее не намерен уходить в отставку, несмотря на свою политическую неудачу. Он обвинил "Кахоль Лаван" в кампании, поразившей левую фракцию.