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Правые хотят лишить Либермана права вето 03.03 19:39   MIGnews.com

Правые стремятся лишить Либермана права вето

На встрече лидеров правых партий было решено, что они будут действовать одним блоком ради того, чтобы создать сильное правое национальное правительство.

Одной из целей этого является "лишить права вето Либермана", из-за позиции которого ув Израиле уже проведены три кампании выборов Кнессет за год.

В начале встречи депутат Моше Гафни от партии Яадут А-Тора заявил: “Все еще есть много неподсчитанных двойных конвертов. Когда их посчитают, может оказаться, что у нас есть 61 мандат. Возможно, что больше не потребуется идти на выборы”.

гафни отказался прямо отвечать на вопрос, будет ли он сидеть с Либерманом в одном правительстве, и сказал: “Либерман - безответственный человек”.

Министр здравоохранения Яаков Лицман также отказался прямо заявить, что не будет сидеть в одном правительстве с Либерманом.

Ранее в интервью радио Галей ЦАХАЛ супруга лидера другой религиозной партии Арье Дери, Яфа Дери сообщила о том, что ее муж глубоко удручен нападками Либерман на харедим и ШАС, поскольку Дери всего несколько месяцев считал лидера НДИ личным другом.


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