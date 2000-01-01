03.03 19:39 MIGnews.com

Правые стремятся лишить Либермана права вето

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На встрече лидеров правых партий было решено, что они будут действовать одним блоком ради того, чтобы создать сильное правое национальное правительство.Одной из целей этого является "лишить права вето Либермана", из-за позиции которого ув Израиле уже проведены три кампании выборов Кнессет за год.В начале встречи депутат Моше Гафни от партии Яадут А-Тора заявил: “Все еще есть много неподсчитанных двойных конвертов. Когда их посчитают, может оказаться, что у нас есть 61 мандат. Возможно, что больше не потребуется идти на выборы”.гафни отказался прямо отвечать на вопрос, будет ли он сидеть с Либерманом в одном правительстве, и сказал: “Либерман - безответственный человек”.Министр здравоохранения Яаков Лицман также отказался прямо заявить, что не будет сидеть в одном правительстве с Либерманом.Ранее в интервью радио Галей ЦАХАЛ супруга лидера другой религиозной партии Арье Дери, Яфа Дери сообщила о том, что ее муж глубоко удручен нападками Либерман на харедим и ШАС, поскольку Дери всего несколько месяцев считал лидера НДИ личным другом.