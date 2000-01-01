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03.03 17:29   MIGnews.com

Результаты выборов: осталось 400 000 голосов - 8 мест

12 канал сообщает, что ЦИК осталось подсчитать около 400 000 голосов, что составляет восемь мест в Кнессете.

Ожидается, что окончательные результаты не будут кардинально отличаться от текущих. На данный момент подсчитано 97% голосов.

Эти восемь мест наберутся с избирательных участков, где сообщалось о нарушениях, и на двойных конвертах - голоса заключенных, солдат, находящихся на карантине пациентов и дипломатов. Они не будут подсчитаны к завтрашнему дню.

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии назвал датой обновления - 4 марта в 5 утра.

Ранее сообщалось, что подсчитаны 97% голосов на выборах в Кнессет.

Согласно предварительным результатам, Ликуд лидирует и получает 36 мандатов.


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