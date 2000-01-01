Результаты выборов: осталось 400 000 голосов - 8 мест
12 канал сообщает, что ЦИК осталось подсчитать около 400 000 голосов, что составляет восемь мест в Кнессете.
Ожидается, что окончательные результаты не будут кардинально отличаться от текущих. На данный момент подсчитано 97% голосов.
Эти восемь мест наберутся с избирательных участков, где сообщалось о нарушениях, и на двойных конвертах - голоса заключенных, солдат, находящихся на карантине пациентов и дипломатов. Они не будут подсчитаны к завтрашнему дню.
Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии назвал датой обновления - 4 марта в 5 утра.
Ранее сообщалось, что подсчитаны 97% голосов на выборах в Кнессет.
Согласно предварительным результатам, Ликуд лидирует и получает 36 мандатов.