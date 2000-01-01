Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу провел встречу с главами правых партий | Фото:03.03 17:01   MIGnews.com

Нетаниягу провел встречу с главами правых партий

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил встречу в Кнессете с главами партий правого религиозного блока. Об этом пишет Times of Israel.

Стороны договорились и впредь поддерживать связь и, согласно сообщению на новостном сайте Walla, не исключать возможности присоединения светской правой партии "НДИ" к коалиции.

Тем не менее, член "Яадут а-Тора" Моше Гафни заявил журналистам после встречи, что председатель "НДИ" Авигдор Либерман "безответственен" и издевательски спросил их: "Кто такой Либерман?"

Помимо этого, Национальный религиозный сайт Srugim сообщает, что руководители правых партий рассчитывают на получения 60 мест - на одно больше, чем показывает официальный подсчет голосов - и что им нужен будет только один депутат для большинства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:11
Меркель выступила за создание зон безопасности в Сирии
17:29
Результаты выборов: осталось 400 000 голосов - 8 мест
17:13
В Бейт-Шемеш змея напала на 15-летнего подростка
17:05
Иран: к борьбе с коронавирусом подключаются военные
16:50
Сербия закупит у Израиля значительное количество оружия
16:45
Американские граждане могут попасть под карантин в Израиле
16:21
Apple отправила в Китай подарки всем сотрудникам в карантине
16:01
El Al отменила рейсы на Кипр из-за коронавируса
15:55
ХАМАС: Россия приняла 4 условия по палестинскому вопросу
15:30
Турки сбили самолет режима Асада: противоречивые данные
15:28
Канцлер Австрии поздравил Нетаниягу с "чистой победой"
15:13
23 иранских депутата заражены коронавирусом
15:10
Emirates решилась на отчаянный шаг из-за коронавируса
14:56
Рухани сделал Путину предложение на счет Ирана и Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus