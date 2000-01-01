03.03 17:01 MIGnews.com

Нетаниягу провел встречу с главами правых партий

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил встречу в Кнессете с главами партий правого религиозного блока. Об этом пишет Times of Israel.Стороны договорились и впредь поддерживать связь и, согласно сообщению на новостном сайте Walla, не исключать возможности присоединения светской правой партии "НДИ" к коалиции.Тем не менее, член "Яадут а-Тора" Моше Гафни заявил журналистам после встречи, что председатель "НДИ" Авигдор Либерман "безответственен" и издевательски спросил их: "Кто такой Либерман?"Помимо этого, Национальный религиозный сайт Srugim сообщает, что руководители правых партий рассчитывают на получения 60 мест - на одно больше, чем показывает официальный подсчет голосов - и что им нужен будет только один депутат для большинства.