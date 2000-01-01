03.03 15:28 MIGnews.com

Канцлер Австрии поздравил Нетаниягу с "чистой победой"

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Канцлер Австрии Себастьян Курц первый из мировых лидеров, поздравивших премьер-министра Биньямина Нетаниягу с "чистой победой на выборах" после публикации предварительных результатов выборов в Израиле."Искренне поздравляем премьер-министра Нетаниягу с его очевидной победой на выборах! Я с нетерпением жду продолжения совместной работы с Вами для дальнейшего укрепления наших прекрасных двусторонних отношений и борьбы с антисемитизмом и антисионизмом", - пишет Курц.В прошлом году Нетаниягу приветствовал Курца в Иерусалиме, назвав его "огромным другом Государства Израиль, борцом с антисемитизмом, великим лидером Австрии."